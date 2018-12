Als Kursziel bietet sich der Bereich um 53,10 Euro an. Hier befindet sich noch ein offenes Gap, das in einer Aufwärtskorrektur wieder geschlossen werden könnte. In Folge einer möglichen Erholung sollte die Aktie aber erneut nach Süden abdrehen und dem Abwärtstrend weiter folgen. Um 53,10 Euro sollte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...