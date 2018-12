Bei Aphria geht es derzeit heiß her. Anfang Dezember war die Aktie des kanadischen Cannabis-Players massiv unter Druck geraten. Shortseller knöpften sich den Wert vor, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet hatte, dass das Unternehmen für Gabriel Grego von Quintessential Capital Management (QCM) ein "schwarzes Loch" sei. Auf einer Konferenz in New York rief er das Kursziel von 0 Dollar für Aphria aus. Anleger gerieten in Panik und straften die Aktie massiv ab. Das Unternehmen widersprach diesem Report jedoch heftig, es wurde sogar ein Komitee ins Leben gerufen, um eine der getätigten Akquisitionen zu überprüfen, die Hindenburg Research und QCM im Report scharf angegangen sind. Die Aktie konnte sich daraufhin zumindest etwas erholen. Von den vorigen Hochs ist das Papier aber nach wie vor weit entfernt.

