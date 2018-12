In Japan ist die Industrieproduktion im November nicht so stark gesunken wie erwartet. Im Monatsvergleich habe es einen Rückgang um 1,1 Prozent gegeben, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag in Tokio mit. Analysten waren von einem Minus von 1,5 Prozent ausgegangen. Der Produktionsdämpfer folgte auf einen starken Vormonat. Im Oktober war die Industrieproduktion noch um 2,9 Prozent im Monatsvergleich gestiegen.

Auch im Jahresvergleich fiel die Industrieproduktion besser als erwartet aus. In dieser Betrachtung stieg die Produktion im November um 1,4 Prozent, während die Markterwartung nur bei plus 0,6 Prozent lag. Im Oktober war die Fertigung um 4,2 Prozent im Jahresvergleich gestiegen.

Das japanische Handelsministerium bekräftigte am Freitag die Einschätzung, dass die Industrieproduktion langsam zunimmt. Zum Jahresende hatte die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt insgesamt wieder an Fahrt aufgenommen. Im dritten Quartal hatte noch eine Serie von Naturkatastrophen die Konjunktur in Japan belastet./jkr/mis

