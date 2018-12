Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag etwas gesunken. Im frühen Handel fiel der richtungsweisende Euro Bund-Future um 0,07 Prozent auf 163,45 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug leicht auf 0,23 Prozent.

Die Aussicht auf eine Kurserholung am Frankfurter Aktienmarkt habe etwas belastet, hieß es von Marktbeobachtern. Kursgewinne an der New Yorker Wall Street hätten für eine freundliche Stimmung und etwas mehr Risikofreude bei den Anlegern gesorgt.

Im weiteren Handelsverlauf könnten auch Konjunkturdaten für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen. Unter anderem werden am Nachmittag neue Daten zur Preisentwicklung in Deutschland veröffentlicht./jkr/she

ISIN DE0009652644

AXC0046 2018-12-28/08:44