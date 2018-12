Das Börsenjahr 2018 neigt sich dem Ende zu. Investoren waren im vierten Quartal recht vorsichtig, zuviele politische Unsicherheiten belasteten das Sentiment. Gestern sind die Aktienmärkte Europas mit Verlusten aus der Weihnachtspause zurückgekommen. Der EuroStoxx 50 startete am Donnerstag zwar positiv in den Handel, rutschte jedoch bald ins Minus und sackte im späten Handel noch weiter ab um mit einem Tagesverlust von 1,2% zu enden. Insgesamt hielten sich die Anleger nach nach dem heftigen Hin und Her an der Wall Street über die Weihnachtstage mit Engagements zurück Aus Branchensicht gab es am Donnerstag nur Verlierer. Die deutlichsten Abschläge mussten die Versorger mit einem Minus von mehr als 3,0%hinnehmen. Relativ gut hielten sich noch die ...

