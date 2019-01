Mayr-Melnhof Karton AG: Mayr-Melnhof Packaging schließt Übernahme der TANN-Gruppe ab DGAP-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme Mayr-Melnhof Karton AG: Mayr-Melnhof Packaging schließt Übernahme der TANN-Gruppe ab 15.01.2019 / 17:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mayr-Melnhof Packaging hat heute die Akquisition der TANN-Gruppe abgeschlossen. TANN bedruckt und veredelt zugekauftes Feinpapier zu Zigarettenfilterpapier (Tipping Paper) und ist Weltmarktführer in diesem Bereich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mag. Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations, Mayr-Melnhof Karton AG, Brahmsplatz 6, A-1040 Wien Tel.: (+43/1) 50136 - 91180, Fax: (+43/1) 50136 - 91195 e-mail: investor.relations@mm-karton.com, Website: http://www.mayr-melnhof.com 15.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG Brahmsplatz 6 1040 Wien Österreich Telefon: 0043 1 501 36 91180 Fax: 0043 1 501 36 91391 E-Mail: investor.relations@mm-karton.com Internet: www.mayr-melnhof.com ISIN: AT0000938204 WKN: 93820 Indizes: ATX Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart; Wiener Börse (Amtlicher Handel) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 766429 15.01.2019 ISIN AT0000938204 AXC0263 2019-01-15/17:37