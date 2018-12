Die Börsen-Achterbahnfahrt des gestrigen Handelstages ist auch am Chart von Tesla abzulesen. Nachdem es kurzfristig nach dem Fall der wichtigen 300-Dollar-Marke ausgesehen hatte, erholte sich das Papier deutlich und beendete den Handel bei 316 Dollar. Hilfreich dabei ist, dass sich Elon Musk wieder vermehrt optimistisch per Twitter meldet. Seine ausgegebenes Ziel für die Abdeckung Europas mit Superchargern beträgt nicht weniger als "100 Prozent" - "von Irland nach Kiew und von Norwegen bis in die Türkei".

