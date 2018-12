EXCHANGE NOTICE 28.12.2018 BONDS UNEMPLOYMENT INSURANCE FUND: NAME CHANGE OF BOND ISSUER The bond issuer Unemployment Insurance Fund will change its name to Employment Fund as from January 1, 2019. Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 ********************************************** TIEDOTE 28.12.2018 LAINAT TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO: LAINALIIKKEESENLASKIJAN NIMEN MUUTOS Työttömyysvakuutusrahaston nimenmuutos Työllisyysrahastoksi tulee voimaan 1.1.2019. Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260