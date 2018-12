Nach den Kursschwankungen der letzten Tage haben die Ölpreise wieder kräftig zugelegt. Am Nachmittag werden neue Daten zu den US-Ölreserven erwartet.

Die Ölpreise haben ihre Berg- und Talfahrt der vergangenen Handelstage am Freitag fortgesetzt und kurz vor dem Wochenende wieder zugelegt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) kostete am Morgen 53,22 US-Dollar. Das waren 1,06 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,02 Dollar ...

