An diesem Freitag starten Anleger in den letzten Handelstag an der Frankfurter Börse im Jahr 2018. Nach Vortagsverlusten geht es zunächst wieder bergauf.

Der Dax ist mit einem Plus von 0,59 Prozent in den letzten Handelstag des Jahres gestartet. Am Freitagmorgen notierte er zunächst bei 10.452 Punkten.

Am Vortag war es für den deutschen Leitindex nach einer fünftägigen Pause weiter bergab gegangen: Er hatte zwischenzeitlich mit 10.279 Zählern einen Tiefstand seit November 2016 erreicht und 2,4 Prozent im Minus bei 10.381 Zählern geschlossen. Sämtliche Dax-Titel schlossen bei einem niedrigeren Kurs als am Tag zuvor. Die Aktie der Deutschen Bank erreichte ein neues historisches Tief bei einem Kurs von 6,68 Euro.

Auch im Ausland hatten Anleger wenig Grund zur Freude. Der US-amerikanische Dow Jones fiel im Donnerstagshandel zwischenzeitlich um fast drei Prozent. Erst kurz vor Handelsschluss drehten die US-Börsen ins Plus. In Tokio ist der Handel für dieses Jahr bereits beendet. Der Nikkei schloss mit Verlusten.

Die Bilanz des Jahres 2018 wird wohl schlecht ausfallen. Der Dax hat seit Januar rund 20 Prozent verloren, seit seinem letzten Höchststand noch mehr. Damit ist er nach klassischer Definition in einem Bärenmarkt. Dieser gilt als erreicht, wenn der Index mehr als 20 Prozent verloren hat. Die einzige Hoffnung für Anleger: Bärenmärkte dauern nicht so lange wie Bullenmärkte. Das zeigt eine Handelsblatt-Analyse.

Immerhin - der Broker CMC Markets merkt an: "Die stärksten Rallys werden in Bärenmärkten verzeichnet und sind teilweise sogar charakteristisch für diese."

