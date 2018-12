Die spanische Wirtschaft ist in den Sommermonaten weiter gewachsen. Wie das Statistikamt INE am Freitag mitteilte, lag die Wirtschaftsleistung (BIP) im dritten Quartal 0,6 Prozent höher als im Vorquartal. Eine vorläufige Schätzung für die Monate Juli bis September wurde damit wie von Analysten erwartet bestätigt. Damit zeigte in Spanien das dritte Quartal in Folge ein Wachstum von 0,6 Prozent.

Gegenüber dem dritten Quartal 2017 stieg das BIP um 2,4 Prozent. Hier wurden vorläufige Daten um 0,1 Punkte leicht nach unten korrigiert./jkr/mis

