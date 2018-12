5G ist ein "Game Changer" und erlaubt neue Geschäftsmodelle für die digitale Welt

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Das Internet gehört zum Alltag, die digitale Transformation - das Internet of Things (IoT) - schreitet voran. Zukünftig werden weltweit Milliarden von Menschen, Gegenständen, Sensoren und Maschinen miteinander kommunizieren. Es ist eine der spannendsten Anlegergeschichten dieses Jahrhunderts. 5G soll dies alles ermöglichen. Experte Thomas Rappold weiß mehr zu diesem Thema.

Thomas Rappold

Experte für Technologie-Investments Unternehmer und Buchautor (»Silicon Valley Investing«)

Bereits mit 14 Jahren erlernte er Programmiersprachen im Selbststudium auf dem Commodore C64. Als einer der ersten Absolventen des europaweit ersten Studienganges Medieninformatik trug er später durch seine Mitarbeit in der Strategiegruppe Internet bei Allianz SE maßgeblich zur Entwicklung bahnbrechender neuer Finanzportale für Privat- und Geschäftskunden bei. Seit über zehn Jahren ist Thomas Rappold erfolgreicher Geschäftsführer einer Internetberatungs- und Beteiligungsgesellschaft und Gründer zahlreicher InternetStart-ups. Mehr über Thomas Rappold unter silicon-valley.de.

- Warum, glauben Sie, ist die Zeit reif, in die 5G-Technologie zu investieren?

Eine wesentliche Voraussetzung für den Durchbruch einer komplexen Telekommunikationstechnologie wie 5G ist die internationale Standardisierung. Im Juni 2018 wurde von der 3GPP, einer weltweiten Kooperation von Gremien für die Standardisierung im Mobilfunk, eine erste Spezifikation für die Umsetzung von 5G verabschiedet. Hersteller können nun mit Hochdruck an der Entwicklung von 5G-Infrastrukturen und -Smartphones arbeiten. Diese Beschleunigung des Standardisierungsarbeitsplans sorgt nun für eine frühzeitige Einführung von 5G in mehreren Märkten, voraussichtlich bereits zum Ende des Jahres 2018.

- Was für Möglichkeiten sehen Sie für die Anwendung dieser Technologie?

5G ist nicht wie die bisherigen Mobilfunkstandards nur eine Fortschreibung höherer Geschwindigkeiten. 5G ist ein »Game Changer«. Die Technologie erlaubt vollkommen neue Geschäftsmodelle für die digitale Welt. Hervorzuheben sind mobile Breitbandanwendungen wie Video Streaming am Smartphone, aber auch für die Megamärkte Industrie 4.0 und autonomes Fahren sind die 5G-Standards in Form von extrem geringen Antwortzeiten und die direkte Maschine-zu-MaschineKommunikation von elementarer Bedeutung.

Den vollständigen Artikel lesen ...