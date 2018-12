Die Börse ist weiterhin nichts für schwache Nerven - die Volatilität raubt einem den Atem. Am Vorabend hatte die Wall Street ein neues Kapital in Sachen Schwankungsbreite aufgeschlagen. Nachdem um 20:30 Uhr ein neues Tagestief markiert wurde, ging es anschließend um 850 Zähler nach oben. Der DAX kann etwas davon profitieren, Euphorie will aber (noch) nicht aufkommen.

