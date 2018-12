Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Sie ist die Grande Dame dieser Staffel", sagt Sasha anerkennend. "Wenn ich Dich sehe, denke ich mir: Du musst doch Zeit Deines Lebens ein großer Star gewesen sein", meint Yvonne Catterfeld. Die Coaches von "The Voice Senior" sind begeistert von Gabriele. Die Kosmetikerin aus München steht bei "The Voice Senior" in SAT.1 mit 78 Jahren zum ersten Mal auf einer ganz großen Bühne. Sie will bei den "Sing-Offs" von "The Voice Senior" unbedingt ein Ticket für die Finalshow lösen. Aber jeder Coach darf nur zwei von jeweils fünf Talenten in das große Finale schicken. Gabriele geht mit der deutschen Version von "Moon River" ins Rennen. "Ich finde den Song auf Deutsch ein bisschen schnulzig", sagt die charismatische Seniorin. "Aber jetzt geht es ums Ganze: Diesen Song mache ich zu meinem Song!" Kann Gabriele ihren Coach Sasha überzeugen?



SAT.1 zeigt die dritte Ausgabe von "The Voice Senior" am Sonntag, 30.12., um 20:15 Uhr.



Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Michael Benn Tel. +49 [89] 9507-1188 Michael.Benn@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion: Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198-80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2