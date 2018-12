Die Logwin AG hat im Dezember 2018 beim deutschen Bundeszentralamt für Steuern einen Antrag nach § 27 Abs. 8 Körperschaftsteuergesetz (Antrag auf Feststellung einer sogenannten Einlagenrückgewähr) gestellt. Im Falle einer antragsgemäßen Bescheidung durch das Bundeszentralamt und bei Vorliegen weiterer gesetzlicher Voraussetzungen würde die im Jahr 2018 getätigte Ausschüttung an in Deutschland ansässige Aktionäre als Einlagenrückgewähr gewertet und nicht der deutschen Besteuerung unterworfen. In einem gleichgerichteten Antrag strebt die Logwin AG auch im Großherzogtum Luxemburg eine analoge Behandlung zukünftiger Ausschüttungen an. Dies hätte zur Folge, dass künftige Ausschüttungen nicht mehr der Luxemburger Quellensteuer in Höhe von 15% unterlägen. Die Logwin AG kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen zur Erfolgsaussicht der gestellten Anträge zur angestrebten steuerlichen Behandlung der Ausschüttungen treffen. Die Logwin AG weist ausdrücklich darauf hin, dass die vorstehenden Ausführungen keine steuerliche Beratung von Aktionären darstellen. Insbesondere berücksichtigen die Ausführungen nicht die individuelle Situation einzelner Aktionäre. Über die Logwin AG Die Logwin AG (Grevenmacher, Luxemburg) realisiert für Kunden aus Industrie und Handel effiziente Logistik- und Transportlösungen. Der Konzern erzielte 2017 einen Umsatz von 1,1 Mrd. Euro und beschäftigt derzeit rund 4.200 Mitarbeiter. Logwin ist in allen wichtigen Märkten weltweit aktiv und verfügt über rund 190 Standorte auf sechs Kontinenten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Solutions und Air + Ocean gehört die Logwin AG zu den führenden Unternehmen am Markt. Die Logwin AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Mehrheitsaktionärin ist die DELTON Logistics S.á r.l. (Grevenmacher, Luxemburg). Ihr Ansprechpartner: www.logwin-logistics.com Sebastian Esser Chief Financial Officer Tel: +352 719690-1112 sebastian.esser@logwin-logistics.com Logwin AG | ZIR Potaschberg | 5, an de Längten | 6776 Grevenmacher | Luxemburg | www.logwin-logistics.com Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=ICGSODUFEV Dokumenttitel: Pressemitteilung_Einlagenrückgewähr_28122018 28.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Logwin AG an de Längten 5 L-6776 Grevenmacher Luxemburg Telefon: +352 719 690 0 Fax: +352 719 690 1359 E-Mail: ir-info@logwin-logistics.com Internet: www.logwin-logistics.com ISIN: LU1618151879 WKN: A2DR54 Indizes: Prime All Share (PXAP), Classic All Share (CLXP), DAXsector All Transportation & Logistics (4N87), DAXsector Transportation & Logistics (CXPL), DAXsubsector All Logistics (4N99), DAXsubsector Logistics (I1LB) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 762333 28.12.2018 ISIN LU1618151879 AXC0088 2018-12-28/11:38