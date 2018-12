Biofrontera ist derzeit in Rechtsstreitigkeiten mit DUSA Pharmaceuticals involviert, was beim U.S. District Court for Massachusetts eingereicht wurde. DUSA hat dabei behauptet, dass bestimmte Biofrontera Mitarbeiter Dokumente verwendet haben, die vertrauliche DUSA-Informationen oder DUSA-Geschäftsgeheimnisse enthalten, so Biofrontera in einer Mitteilung. Im November 2018 hat DUSA das Gericht aufgefordert, eine einstweilige Verfügung zu erlassen, die Biofrontera auffordert, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, heißt es weiter.

