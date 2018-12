Mit moderaten Gewinnen und einer Fortsetzung der Erholungsbewegung der beiden extrem volatilen Vortage dürfte die Wall in den letzten Handelstag einer turbulenten Woche starten. Analysten rechnen mit einer Fortsetzung der hohen Volatilität auch im neuen Jahr, nachdem der Dow-Jones-Index an Heiligabend den größten Tagesverlust vor Weihnachten und am Mittwoch dann den stärksten Tagesgewinn in seiner Geschichte gezeigt hatte. Aktuell liegt der Future auf den S&P-500 mit 0,6 Prozent im Plus.

"Der Markt wartet weiterhin auf eine Vielzahl von Antworten in Bezug auf die politischen Entwicklungen, den Handelskonflikt und die Konjunkturentwicklung", so Marktstratege JJ Kinahan von TD Ameritrade. Dazu komme die Unsicherheit über das weitere Zinserhöhungtempo der US-Notenbank. Daher wollten die meisten Analysten auch noch nicht davon sprechen, dass der Markt schon seinen Tiefpunkt gesehen habe. Es bedürfe noch einiger Wochen mit Kursgewinnen, um die "Schäden", die seit Beginn des vierten Quartals verursacht worden seien, zu beheben.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zum Wochenausklang übersichtlich. Es werden lediglich der Index der Einkaufsmanager aus Chicago für Dezember und die wöchentlichen US-Rohöllagerdaten veröffentlicht.

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktie des Marihuanaherstellers Aphria vorbörslich um knapp 19 Prozent nach oben. Der Cannabisproduzent Green Growth Brands bietet 1,5714 eigene Aktien für eine Aphria-Aktie, womit Aphria mit etwa 2 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Green Growth hat nach eigenen Angaben die Unterstützung von rund 10 Prozent des im Streubesitz befindlichen Aktienkapitals und verfügt bereits über Aphria-Aktien in nennenswertem Umfang.

December 28, 2018

