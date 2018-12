Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesländer melden sinkende Jahresteuerung im Dezember

In fünf Bundesländern ist die Jahresteuerung im Dezember spürbar zurückgegangen. In Hessen sank sie beispielsweise von 2,1 auf 1,4 Prozent, in Bayern von 2,7 auf 2,2 Prozent und in Sachsen von 2,1 auf 1,9 Prozent, wie die Statistischen Landesämter berichteten. Im Vergleich zum Vormonat entwickelten sich die Verbraucherpreise uneinheitlich. In Hessen sanken sie um 0,1 Prozent, in Bayern stagnierten sie und in Sachsen gab es einen Anstieg um 0,4 Prozent.

IAB-Arbeitsmarktbarometer fällt erstmals seit halbem Jahr

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist im Dezember erstmals seit einem halben Jahr gefallen. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ging um 0,5 Punkte auf 104,0 Punkte zurück. Trotz des Rückgangs liegt der Indikator aber auf einem hohen Niveau - deutlich höhere Werte des IAB-Arbeitsmarktbarometers hat es seit 2012 nur im vergangenen Winter gegeben.

Mittelstand sieht 2019 "Wachstum und Wohlstand auf dem Spiel"

Der Mittelstandsverband BVMW hat sich bei der Vorstellung einer Unternehmerumfrage besorgt über die weitere Konjunkturentwicklung gezeigt. "Wachstum und Wohlstand stehen 2019 in Deutschland auf dem Spiel", sagte Verbandspräsident Mario Ohoven bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Mehr als jeder zweite Mittelständler erwartet, dass in Deutschland in den nächsten zwölf Monaten die Konjunktur an Fahrt verliert und es sogar in die Rezession abgleiten könnte."

Verkehrsministerium legt Vorschriften für Hardware-Nachrüstung fest

Die von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) angekündigten technischen Vorschriften für Hardware-Nachrüstungen bei Pkw liegen nach Angaben seines Ministeriums nun vor. Damit definiere der Bund die Anforderungen für wirksame Systeme, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums, das ein 30-seitiges Papier für die "Technischen Anforderungen an Stickoxid (NOx)-Minderungssysteme" veröffentlichte.

Inflation in Spanien lässt im Dezember spürbar nach

Der Inflationsdruck in Spanien ist im Dezember spürbar zurückgegangen. Nach Angaben der Statistikbehörde INE stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) nur noch mit einer Jahresrate von 1,2 Prozent. Im November hatte die HVPI-Rate noch 1,7 Prozent betragen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen stabilen Wert von 1,7 Prozent vorhergesagt.

Syrische Armee marschiert in nördlicher Stadt Manbidsch ein

Die syrische Armee ist am Freitag in die nördliche Stadt Manbidsch einmarschiert. Das teilte ein Armeesprecher im Staatsfernsehen mit. Die syrische Nationalflagge sei in Manbidsch gehisst worden. Es ist das erste Mal seit sechs Jahren, dass sich syrische Streitkräfte in der 30 Kilometer von der türkischen Grenze entfernten Stadt befinden. Die Ankündigung erfolgte kurz nachdem die syrischen Kurden die Regierung in Damaskus um Beistand gegen die Türkei gebeten hatten.

Australien leidet unter Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 49 Grand

Eine extreme Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 49 Grad wird Australien voraussichtlich bis ins neue Jahr im Griff haben. Im südlichen Teil des Kontinents sei es derzeit bis zu 16 Grad Celsius heißer als gewöhnlich, erklärte das Wetteramt. Rekordtemperaturen wurden demnach in den südlichen Gebieten von vier Bundesstaaten sowie im Northern Territory gemessen.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Nov Handelsbilanz Überschuss 4,9 Mrd SEK

Schweden Nov Exporte 139,0 Mrd SEK

Schweden Nov Importe 134,1 Mrd SEK

