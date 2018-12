BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) übernimmt zum 1. Januar 2019 die Federführung in der Deutschen Kreditwirtschaft (DK), dem Zusammenschluss der kreditwirtschaftlichen Spitzenverbände. Das Jahr 2019 bringe wichtige politische Entscheidungen und einige Herausforderungen für die DK mit sich, hieß es in einer Mitteilung.

So werde die Europawahl im Mai nächsten Jahres richtungsweisend für die Zukunft der Europäischen Union (EU) sein. Bis dahin arbeiteten die EU-Institutionen aber mit Hochdruck daran, laufende Gesetzesvorhaben noch in der aktuellen Legislaturperiode zu finalisieren, etwa das so genannte "Bankenpaket". Mit dem hierzu bereits im Trilog von Ministerrat, Europaparlament und EU-Kommission erzielten Kompromiss werde ein wichtiger Beitrag zur weiteren Stabilisierung des europäischen Finanzsektors geleistet.

Die Kreditwirtschaft betonte, beim geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU Ende März sollte ein harter Brexit "unbedingt vermieden werden". Ein solcher würde "erhebliche Folgen für die deutsche und die europäische Wirtschaft nach sich ziehen". Bei der Umsetzung des finalisierten Rahmenwerks für die Eigenkapitalvorschriften "Basel 3" in der EU werde im nächsten Jahr die quantitative Auswirkungsstudie der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA im Vordergrund stehen. Die Ergebnisse der Studie würden ausschlaggebend für die Ausgestaltung des Legislativvorschlags der Kommission für die Umsetzung der Vorgaben in europäisches Recht ab Anfang 2020 sein.

Die DK werde zudem die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung in der Finanzwirtschaft eng begleiten, die im nächsten Jahr eine wichtige Rolle in der nationalen und europäischen Regulierung spielen würden. Bei der Diskussion um die Einlagensicherung in der EU werde sie auf die Eigenverantwortung der bestehenden nationalen Sicherungssysteme drängen.

Dem Dachverband gehören neben dem BdB der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV), der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) und der Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) an. Die Spitzenverbände beziehen darin unter anderem zu Aufsichtsfragen, Steuerfragen, Fragen des Zahlungsverkehrs und bankrechtlichen Fragestellungen gemeinsam Position. Die Federführung wechselt jährlich zwischen DSGV, BdB und BVR.

