Schwielowsee (ots) - Ein starkes Umsatzplus 2018, gute Prognosen für das kommende Jahr und ein rundes Jubiläum: Der familiengeführte Fernreiseveranstalter TARUK International GmbH blickt mit Freude dem kommenden Jahr 2019 entgegen.



Starkes Umsatzplus 2018, gute Prognose für 2019



Für das abgelaufene Jahr 2018 kann TARUK einmal mehr ein sattes Umsatzplus zu vermelden. Mit 30 Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahr hat das mittelständische Unternehmen die Weichen für eine prosperierende Zukunft gestellt. "Für uns ist dies kein Grund, uns auszuruhen", stellt TARUK-Gründer Johannes Haape klar. "Wir müssen und wollen unsere Leistungen und Produkte stets aufs Neue überprüfen und den Ansprüchen unserer Kunden anpassen." Das gelte nicht nur für die bewährten Gruppenreisen bis maximal 12 Personen, auch die neuen Segmente Aktivreisen und Selbstfahrertouren trügen diesem selbstkritischen Denken Rechnung, so Haape.



Neue Produkte kommen gut an



Sechs neue Aktivreisen nach Südafrika, Namibia, Botswana, Costa Rica und Vietnam sowie neun Selbstfahrertouren sind mit Erscheinen der neuen Kataloge im September 2018 buchbar. "Unsere Kunden nehmen die neuen Produkte sehr gut an", freut sich der Unternehmer. "Die Resonanz ist schon jetzt hervorragend. In den kommenden Jahren werden unsere Aktivreisen noch mehr an Bedeutung gewinnen."



Positiv bewertet Johannes Haape auch die Kampagne "Grünes Namibia" mit den Reisen "Springbok" und "Oryx" mit insgesamt 20 Reiseterminen. So konnten in den wenigen Wochen seit Verkaufsstart schon über 60 Prozent der Plätze zwischen Januar und Juni 2019 gesichert werden. "Das Besondere an dieser Serie von Gruppentouren ist, dass sie zur Regenzeit stattfinden - also dann gerade dann, wenn die Wüste erwacht", hebt Haape den besonderen Reiz dieser Reisen hervor.



Australien, Neuseeland und Asien im Trend



Sehr erfolgreich läuft die große, 29-tägige Ozeanien-Rundreise "Koala-Kia Ora" durch Australien und Neuseeland. "Wir sind überrascht und erfreut, wie nachgefragt diese Reise ist", bilanziert Haape. Ebenfalls in der Gunst gestiegen sind Reiseziele nach Südostasien (Kambodscha, Vietnam und Laos) sowie China. "Die Region um das Südchinesische Meer ist nicht nur touristisch sehr interessant, sondern bietet auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis", ist sich Haape sicher.



Neue Eventsparte mit bundesweiten Reisevorträgen



Mit einer eigenen Eventreihe bietet das brandenburgische Unternehmen im Rahmen des dreißigjährigen TARUK-Jubiläums im kommenden Jahr eine Reihe von bundesweit organisierten Publikumsveranstaltungen an. Bereits für das Frühjahr sind erste Kundenevents geplant, bevor die Veranstaltungsserie im Herbst mit einer eigens erstellten Multivisionsshow in mehreren deutschen Großstädten fortgesetzt wird.



Umzug in neue Geschäftsräume



Voraussichtlich zum Jahresende 2019 steht für die TARUK-Belegschaft der Umzug in neue Geschäftsräume bevor. Das neue Büro, ein 100 Jahre altes Anwesen, wird ab Frühjahr aufwändig renoviert und für die Zukunft fit gemacht. "Unser Personal ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen", begründet Unternehmensgründer Johannes Haape die Entscheidung eines Umzugs innerhalb von Caputh. "In der Region Schwielowsee fühlen wir uns sehr wohl. Unser aktuelles Büro wird aber zu klein. Im Sinne unserer Mitarbeiter und der Effizienz im Ablauf betrieblicher Prozesse haben wir uns daher entschlossen, größere Räume zu beziehen." Bis zum Winter 2019 soll das Haus bezugsfertig sein.



