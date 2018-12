Mit einem Zugewinn von 4,3 Prozent gehört die Aktie des Anlagenbauers und Chipindustrie-Zulieferers Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6) heute zu den großen Gewinnern im TecDAX. Was die Jahresbilanz nicht heilen konnte, die bleibt klar negativ. Gegenüber dem Jahresende 2017 (11,58 Euro), vor allem aber in Relation zum am 19. März bei 19,75 Euro markierten Jahreshoch. Natürlich hoffen die Investoren, dass 2019 ein wieder deutlich besseres Jahr wird. Aber wie steht die Chance dafür?

Sie wäre dann gut, wenn sich die dunklen Wolken über den Wachstumsperspektiven wieder verziehen würden. Was hieße: Umgehende Beendigung des Handelskriegs mit Regelungen, die nicht nur für die USA von Vorteil sind. Und eine berechenbare, die Spur haltende US-Politik. Dann würde das Konsumwachstum wieder anziehen können, die Nachfrage nach Chips beleben und damit das Risiko ...

