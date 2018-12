PALO ALTO (IT-Times) - Tesla will mit Fahrzeug-Leasing das schleppende Geschäft mit Elektroautos in China ankurbeln. Dazu gründen die Kalifornier nun ein Leasingunternehmen. In China gründet der kalifornische Elektrofahrzeug-Produzent eine eigene Leasinggesellschaft, die gestern bei der China's National...

Den vollständigen Artikel lesen ...