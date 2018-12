Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--2018 war ein Jahr für die Rosinenpicker am Aktienmarkt. Wer auf den Gesamtmarkt, einen Index oder eine Branche setzte, hatte es schwer, Geld zu verdienen. Die restriktivere Geldpolitik einiger Notenbanken, allen voran der Fed, der Aufbau von globalen Handelsbarrieren, die Unwägbarkeiten um den Brexit sowie das sich eintrübende globale Wachstum ließen an den Börsen keine Kaufstimmung aufkommen. Rund drei Viertel aller Anlageklassen weltweit haben in den vergangenen 12 Monaten an Wert verloren - und das teils deutlich. Kryptowährungen wie der Bitcoin, 2017 noch Kursraketen, implodierten regelrecht.

Die vergangenen 12 Monate gehörten folglich Anlegern, die sich am Aktienmarkt auf Einzelwerte konzentrierten. Denn bei aller Wertvernichtung gab es auch Aktien, die trotz der genannten Widrigkeiten beachtliche Gewinne für das Depot brachten.

Hier eine kleine Auswahl:

Wirecard - Der DAX-Aufsteiger ist ein Champion

Auch wenn Wirecard zu den Banken mit der höchsten Marktkapitalisierung in Deutschland gehört, ist der Zahlungsabwickler nur den wenigsten seiner Kunden bekannt. 2008, im Jahr der Lehman-Pleite, lag die Marktkapitalisierung des damaligen Fintechs bei gerade einmal 420 Millionen Euro. Aktuell wird das Unternehmen mit knapp 16 Milliarden Euro bewertet, und damit deutlich höher als die Deutsche Bank. Im September verdrängte Wirecard dann die Commerzbank-Aktie aus dem DAX.

Wirecard wächst vor allem in Asien, denn dort ist das Bezahlen per Karte oder Handy alltäglich. In Deutschland dürfte das Wachstum beim bargeldlosen Bezahlen erst in den kommenden Jahren stattfinden.

Im Jahreshoch notierte die Wirecard-Aktie Anfang September bereits bei knapp 200 Euro. Mit dem globalen Abverkauf bei den Technologiewerten verlor das Papier aber deutlich an Wert. In der Vergangenheit verkraftete das Unternehmen die teils heftig schwankenden Bewertungen an der Börse gut, vor allem weil es regelmäßig zweistelliges Wachstum lieferte. Auch jetzt ist trotz des starken Kursrückgangs nicht zu erkennen, dass sich dieses Jahr für Jahr gelieferte Wachstum deutlicher abschwächen wird. Sollten die Aktienmärkte in ruhigeres Fahrwasser münden, dürften auch bei Wirecard wieder höhere Kurse winken.

Wirecard legten 2018 um 42,9 Prozent zu.

Borussia Dortmund spielt an der Börse in der Super-Liga

Dem Hobby frönen und Geld verdienen, das konnten in diesem Jahr die Freunde des runden Leders, vor allem dann, wenn sie es mit Borussia Dortmund halten. Den "Schwarzgelben" gelingt es immer wieder, Talente an sich zu binden deren Wert zu vervielfachen und auch am Transfermarkt einzulösen. Während diese Einnahmen allerdings Jahr für Jahr stark schwanken können, lassen Werbung wie auch internationalen Wettbewerbe die Kassen klingeln, zumal der sportliche Erfolg in der laufenden Saison frappierend ist.

Während die Fans die Trikots ihrer Helden in den Schränken horten, soll unter anderem die virtuelle Bandenwerbung in den kommenden Jahren Geld in die Kassen spülen. Bei der Kaderzusammensetzung hat der BVB wieder vieles richtig gemacht. So wurde im Sommer Axel Witsel verpflichtet, dessen Wert am Transfermarkt bereits um die Hälfte zugelegt hat. Bei Stürmer Paco Alcacer wurde die Kaufoption nach dessen Toreflut gezogen.

Wer auf eine europäische Super-Liga setzt oder die Aufhebung der 50 Plus 1-Regel, für den ist die Aktie im internationalen Vergleich immer noch nicht zu teuer.

Die BVB-Aktie hat 2018 um 30,9 Prozent zugelegt.

Evotec und Morphosys - die richtige Medizin fürs Depot

Wer in Biotechnologie investiert, braucht einen langen Atem und gute Nerven. Denn der Weg aus der Forschung über die präklinische Prüfung von Wirkstoffen bis hin zu den klinische Phasen 1 bis 3 und zur letztendelichen Zulassung kann Jahre dauern. Viele Wirkstoffe erreichen dabei das Ziel nicht, für viele tun sich auf dem Weg dorthin neue Indikationen auf.

Am deutschen Aktienmarkt gehören Evotec und Morphosys zu den Schwergewichten der Branche. Die Kurse beider Aktien verliefen in den vergangenen Jahren unter Schwankungen von links unten nach rechts oben. Beide Unternehmen haben ein Brot- und Buttergeschäft, um ihre Kosten zu verdienen. Mit eigenen Wirkstoffkandidaten kommt Fantasie für die Anleger dazu.

Mit Novo Holdings und Roland Oetker hat Evotec zwei große Ankeraktionäre an Bord. Morphosys ist dagegen mit einem Zweitlisting der Aktie in die USA gegangen, wo es mehr biotechnologieerfahrene Investoren gibt.

Evotec haben im Jahresverlauf 2008 um 28,6 Prozent zugelegt, Morphosys um 16,2 Prozent.

TAG Immobilien - Sicherheit in stürmischen Zeiten

Immobilien in Deutschland haben in den vergangenen zehn Jahren eine Renaissance erlebt mit der Folge, dass Unternehmen aus der Branche reihenweise an die Börse gekommen sind. Der Primus Vonovia ist seit 2015 sogar im DAX. Aber auch in der zweiten und dritten Reihe gibt es interessante Unternehmen - Projektierer, Bestandshalter von Wohn- oder Gewerbeimmobilien wie auch sogenannte Reits, die steuerlich ihren Reiz haben.

TAG Immobilien hat sich auf Wohnimmobilien im Norden und Osten Deutschlands spezialisiert und hält inzwischen rund 83.000 Immobilien in seinem Portfolio. Auch wenn der Gewinn bei den Immobilienunternehmen das Plus der Vorjahre nicht mehr erreichen dürfte, gehört diese Branche zu den wertstabilen an der Börse. Bei Immobilienunternehmen, die vor allem in Gewerbeimmobilien investieren, wie DIC Asset, oder in Einkaufszentren, wie Deutsche Euroshop, dürften Anleger mit Blick auf einen möglichen Wirtschaftsabschwung eine vorsichtigere Positionierung einnehmen.

Der deutsche Immobilienindex RX Real Estate hat seit Jahresbeginn gegen den schwachen Trend um 3 Prozent zugelegt. TAG-Immobilien brachten es in dieser Zeit auf ein Plus von 30,3 Prozent.

Mit Eckert & Ziegler strahlt die Performance

Eckert & Ziegler ist seit 1997 börsennotiert. Die Aktie hat ihre Höchstkurse während der Blase der Technologiewerte Anfang des 21. Jahrhunderts gesehen. Dann verabschiedete sie sich in eine Art Dornröschenschlaf und erwachte erst wieder in diesem Jahr. Das Unternehmen ist ein Hersteller radioaktiver Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und auch messtechnische Zwecke. Besonders in der Medizin hat die Nachfrage deutlich zugelegt.

Bei den global agierenden Pharmariesen wie Bayer oder Novartis gab es in den vergangenen Jahren die Tendenz, sich durch milliardenschwere Zukäufe im Bereich Radioisotopen zu stärken. Dabei geht es auch um schwach radioaktive Mittel, die zum Beispiel in der Krebsbehandlung eingesetzt werden.

Eckert & Ziegler hat im November, anders als viele andere Unternehmen, den Gewinnausblick angehoben. Während auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt die meisten Unternehmenslenker Molltöne anschlugen, berichtete CEO Andreas Eckert, dass die Eintrittsbarrieren in das Geschäft wegen der Arbeit mit Radioaktivität hoch seien und dass die kurze Lebensdauer der Produkte eine extrem gut organisierte Logistik erfordere. Von daher zeigte sich Eckert zuversichtlich, auch in den kommenden Quartalen zu wachsen.

Die Aktie von Eckert & Ziegler hat 2018 knapp 81 Prozent an Wert gewonnen.

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

December 28, 2018 09:07 ET (14:07 GMT)

