EASY SOFTWARE AG: EASY SOFTWARE AG Investoren Call zur aktullen Akquisition und Kapitalerhöhung DGAP-News: EASY SOFTWARE AG / Schlagwort(e): Konferenz EASY SOFTWARE AG: EASY SOFTWARE AG Investoren Call zur aktullen Akquisition und Kapitalerhöhung 28.12.2018 / 15:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Investoren-Call zur aktuellen Akquisition und Kapitalerhöhung Mülheim an der Ruhr, 28. Dezember 2018 Zur Erläuterung der Ad-hoc-Meldung und zur Ergänzung der Corporate News vom 27.12.2018 bietet das Unternehmen einen Investoren-Call am 07.01.2019 um 18:00 Uhr (MEZ) an. Der Call findet in deutscher Sprache statt. Montag, 7. Januar 2019 - 18:00 bis19:00 Uhr Link zum Webex Event für die Teilnehmer: https://easysoftware.webex.com/easysoftware/onstage/g.php?MTID=e30f7fceafc32ca33bb647e93d15e3fa5 Event Passwort: easy Für Teilnehmer per Telefon: Deutsche Einwahlnummer: +49-6925511-4400 Dort muss die Eventnummer: 708 962 093 eingegeben werden. EASY SOFTWARE AG Der Vorstand 28.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EASY SOFTWARE AG Am Hauptbahnhof 4 45468 Mülheim an der Ruhr Deutschland Telefon: +49(0) 208 450 16-0 Fax: +49(0) 208 450 16-90 E-Mail: investor@easy.de Internet: www.easy.de ISIN: DE0005634000 WKN: 563400 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 762493 28.12.2018 ISIN DE0005634000 AXC0147 2018-12-28/15:57