DAX-Neuling Wirecard steht womöglich vor einer Übernahme - das kann sich Ex-Aufsichtsratchef (bis 2008) Klaus Rehnig gut vorstellen. Konkret äußerte sich Rehnig in einem am Donnerstagabend erschienenen Handelsblatt-Interview wie folgt: "Bald wird ein internationaler Konzern Wirecard kaufen". Die Aussagen kommen am Markt gut an, die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) gewinnt mehrere Prozent.

Im Fall der Fälle rechnet Rehnig mit einem Kurspremium von bis zu +50%. Dass Zahlungsdienstleister für mobile und Online-Transaktionen mit einem hochskalierbaren Geschäftsmodell begehrte Übernahmeobjekte sind, ist nicht neu. Wird hier Wirecard "zur Übernahme geredet" oder ist ...

