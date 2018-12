DAX trotz versöhnlichem Jahresausklang weiter im Bärenmarkt

Auch wenn der DAX das Börsenjahr 2018 am letzten Handelstag des Jahres mit deutlichen Kurszuwächsen positiv ausklingen lassen konnte, ändert dies nichts an der Erkenntnis, dass 2018 alles andere als ein gutes Börsenjahr war.

Das war 2018 los. Zu Beginn des Jahres war die Börsenwelt noch in Ordnung. Der DAX legte los wie die Feuerwehr. Ende Januar wurde die Rekordjagd gekrönt. Mit 13.596,89 Punkten stand ein neues Rekordhoch zu Buche. Von da an sollte es, abgesehen von einem Aufbäumen im Frühjahr, stetig bergab gehen. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer beendete 2018 mit 10.558,96 Punkten. Auf Jahressicht wurde damit ein Kursminus von rund 18 Prozent erzielt. Gemessen am Allzeithoch verlor der DAX bis zum Jahresende sogar etwa 22 Prozent an Wert. Damit befindet sich der DAX offiziell in einem Bärenmarkt.

Das waren die Börsenhighlights 2018. Am 2. August 2018 trug sich Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) in die Geschichtsbücher ein. Als erstem privaten Unternehmen gelang es dem Konzern mit dem Apfel im Logo beim Börsenwert die Marke von 1 Billion US-Dollar zu knacken. Allerdings konnte das iPhone-Unternehmen diesen Erfolg nicht lange feiern. Die Apple-Aktie stürzte zum Ende des Jahres regelrecht ab. Neben einem enttäuschenden Ausblick auf das wichtige Weihnachtsgeschäft kritisierten Marktteilnehmer vor allem den Umstand, dass Apple nicht mehr die genauen iPhone-Absatzstatistiken ausweisen möchte. Es kam sogar so weit, dass Apple zeitweise von Microsoft (WKN: 870747 / ISIN: US5949181045) als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen abgelöst wurde.

2017 machten Bitcoin und andere Kryptowährungen von sich reden. Im Bereich der digitalen Währungen waren unglaubliche Preisbewegungen zu beobachten. Neue Rekordstände wurden erreicht. 2018 folgte der jähe Absturz. Und schon suchten sich Spekulanten ein neues Betätigungsfeld. Die lange Zeit vorbereitete und letztlich erfolgte landesweite Legalisierung von Marihuana in Kanada sorgte unter den Cannabis-Aktien für eine Art Goldgräberstimmung. Wir dürfen gespannt sein, ob es sich dabei nur um einen kurzfristigen Hype handelt oder doch ein größerer Trend dahintersteckt.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte 2018 die Wirecard-Aktie (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) die mit Abstand beste Performance an den Tag legen. Auf Jahressicht liegt das Kursplus beim Zahlungsabwickler aus Aschheim bei München bei rund 42 Prozent. Allerdings erzielte Wirecard dieses Plus nicht als DAX-Mitglied. Am 24. September erfolgte die Aufnahme in die erste deutsche Börsenliga. Seitdem ging es stetig bergab. Zu den Kursverlusten hatte das schwache Börsenumfeld beigetragen. Zudem setzten Gewinnmitnahmen ein, nachdem die Wirecard-Aktie jahrelang nur den steilen Weg nach oben kannte. Gleichzeitig kommt es vor, dass Aktien nach einem Aufstieg in einen höheren Index die Luft ausgeht. Mittel- bis langfristig könnte Wirecard jedoch einiges an Potenzial mitbringen. Das Management hat ambitionierte Ziele formuliert. Die Wachstumsdynamik soll im Vergleich zu den vergangenen Jahren sogar erhöht werden. Wirecard möchte unter anderem von neuen Bezahlmethoden abseits des Bargeldes profitieren. Außerdem kamen zuletzt sogar Übernahmegerüchte auf. Neben Wirecard gehörten RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129), adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) oder die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055) zu den wenigen Papieren, die sich auf Jahressicht 2018 im DAX im Plus halten konnten. Der Deutschen Börse kam zum Beispiel der Umstand zugute, dass sich in 2018 die Volatilität zurückmeldete, nachdem die Aktienkurse jahrelang ohne größere Ausbrüche angestiegen waren.

Den vollständigen Artikel lesen ...