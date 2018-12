Wien (www.aktiencheck.de) - So wie der US-Aktienmarkt vom zweiten Halbjahr 2016 bis zum ersten Halbjahr 2018 rascher und stärker gestiegen war, als sich die Fundamentaldaten verbessert hatten, so ist der aktuelle Rückgang noch schärfer, wie meist bei Markteinbrüchen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...