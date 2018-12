FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der Regionalbank First Republic steigen in den S&P-500 auf. Sie ersetzen dort die Titel der Scana Corp, die demnächst von Dominion Energy übernommen werden soll, wie Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices mitteilte. First Republic würden Bestandteil des Subindex der Regionalbanken S&P 500 Global Industry Classification Standard Regional Banks. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 2. Januar in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + S&P-500 - NEUAUFNAHME First Republic Bank + S&P-500 - HERAUSNAHME Scana Corp ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 28, 2018 10:28 ET (15:28 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.