OSAKA (IT-Times) - Der japanische Elektronikkonzern Panasonic Corp. will seine bestehenden Fertigungskapazitäten für Elektroauto-Batteriezellen in China deutlich aufstocken. Die Panasonic Corp. will die eigene Batterie-Produktion in China für Elektroautos nahezu verdoppeln. China ist bereits der größte...

Den vollständigen Artikel lesen ...