Steinhausen, 28. Dezember 2018 - Schweiter Technologies hat die am 20. September 2018 bekannt gegebene Akquisition von Perspex International Ltd. (europäisches Acrylglasplattengeschäfts von Lucite International) und der britischen Vertriebsgesellschaft Perspex Distribution Ltd. per 28. Dezember 2018 abgeschlossen. Perspex (www.perspex.com (http://www.perspex.com)) mit Sitz im britischen Darwen, Lancashire gehört zu den führenden europäischen Hersteller von Acrylglasplatten und Verbundwerkstoffen. Die Produktpalette von Perspex ist eine der breitesten in der Branche und der Markenname Perspex ist einer der weltweit führenden Markennamen für Produkte aus Acrylglasplatten. Für weitere Informationen:

Martin Klöti, CFO

Tel. +41 41 757 77 00, Fax +41 41 757 70 01, martin.kloeti@schweiter.com (mailto:martin.kloeti@schweiter.com) Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (PDF) (http://hugin.info/100347/R/2230177/876216.pdf)



