ZÜRICH (Dow Jones)--Nach der zuletzt eher enttäuschenden Entwicklung hat der schweizerische Aktienmarkt am letzten Handelstag des Jahres ein Kursfeuerwerk erlebt. Gezündet wurde dieses von den US-Börsen. Diese hatten an den beiden vorigen Tagen kräftig zugelegt und verteidigten am Freitag ihre Gewinne.

Nachdem der SMI am Donnerstag auf ein Jahrestief gefallen war, erholte sich der Index nun um 2,9 Prozent auf 8.429 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Plus. Die Zuwächse reichten dabei von 1,6 Prozent bei Givaudan bis zu 4,1 Prozent bei der UBS-Aktie. Umgesetzt wurden 49,84 (zuvor: 63,95) Millionen Aktien.

Das dünne Umsatzvolumen war der durch die Weihnachtsfeiertage verkürzten Handelswoche geschuldet. Auch die kommende Woche wird kurz: Von Montag bis einschließlich Mittwoch bleibt der schweizerische Aktienmarkt wegen der Feiertage zum Jahreswechsel und dem Berchtoldstag geschlossen.

Wie für die meisten anderen Börsen war 2018 für den schweizerischen Aktienmarkt kein gutes Jahr. Der SMI hielt sich gleichwohl mit einem Minus von rund 12,6 Prozent noch besser als viele andere Indizes wie beispielsweise der DAX, der um rund 20 Prozent absackte. Zu verdanken war das vor allem den Schwergewichten Nestle, Novartis und Roche, die alle drei als eher defensive und weniger schwankungsanfällige Aktien gelten.

Zyklische und damit konjunktursensible Aktien liefen nämlich deutlich schwächer als der Markt in seiner ganzen Breite. Kein Wunder, traten im Jahresverlauf Konjunktursorgen doch immer mehr zutage. Bei Aktien wie Adecco, Credit Suisse, UBS, Swatch, Richemont und ABB sorgte das für Verluste von 28 bis 39 Prozent seit Jahresbeginn. Defensive Papiere wie Lonza, Novartis, Roche oder Nestle brachten es dagegen auf eine Kursperformance zwischen minus 5 bis plus 3 Prozent.

Eine Aktie aus dem SMI der wichtigsten schweizerischen Aktien ragte dennoch heraus. Swiss Life Holding steigerten sich um fast 11 Prozent. Analysten und offenbar auch Anleger schätzen den Versicherer wegen seiner hohen Dividendenrendite. Konzernchef Patrick Frost hat zudem gerade erst versichert, dass alle gesteckten Finanzziele für 2018 erreicht würden. Anleger dürfen sich daher auch künftig auf üppige Ausschüttungen freuen.

December 28, 2018

