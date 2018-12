Verkehrsminister Andreas Scheuer hatte am am Freitag Vorschriften für Hardware-Nachrüstungen bei Dieselautos vorgelegt. Diese wurden von VW scharf kritisiert. Jetzt hat sich das Umweltministerium dazu geäußert.

Das Bundesumweltministerium hat die massive Kritik von Volkswagen an Hardware-Nachrüstungen bei Dieselautos deutlich zurückgewiesen. "Die Reaktion von VW wundert uns", sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. VW habe sich bei Verhandlungen mit dem Verkehrsministerium im November bereiterklärt, Diesel-Fahrzeuge für bis zu 3000 ...

