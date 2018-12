FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Freitag mit kräftigen Aufschlägen aus der Woche gegangen. Der Euro-Stoxx-50 gewann 1,7 Prozent auf 2.987 Punkte. Der DAX hatte sich bereits am Nachmittag aus dem Börsenjahr 2018 verabschiedet. Dagegen wird in Europa in London, Paris und Amsterdam auch am Silvestertag noch gehandelt, wenn auch verkürzt.

Auch wenn der DAX am letzten Handelstag des Jahres ein Plus von 1,7 Prozent auf 10.559 Punkte verbuchen konnte, so bleiben doch auf Jahressicht Verluste von 18 Prozent. Das Börsenjahr 2018 war insgesamt ein Desaster aus Investorensicht. Auch für Wien ist das Börsenjahr bereits beendet. Hier ging es mit den Kursen am Freitag um 2,3 Prozent nach oben.

Haupttreiber am Freitag waren die starken Vorgaben der Wall Street, wo es am Donnerstag den zweiten Tag in Folge nach einem extrem volatilen Handel mit den Kursen kräftig aufwärts gegangen war. Diese Gewinne wurden auch zur Eröffnung am Freitag verteidigt. Die Nachrichtenlage war extrem dünn und übergeordnet weiter schlecht für Aktien angesichts von Konjunktursorgen, Brexit und Handelsstreit. Diese Probleme werden die Anleger auch ins nächste Jahr begleiten, was für eine anhaltend schwierige Börsenlandschaft spricht.

Sichere Häfen weiter Trumpf

Sogenannte sichere Häfen waren auch zum Wochenschluss angesichts der zuletzt stark eingetrübten Stimmung für Aktien tendenziell gesucht. Der Goldpreis konnte seine Gewinne vom Vortag noch leicht ausbauen um 0,3 Prozent auf 1.279 Dollar je Feinunze. Es ist damit so teuer wie zuletzt im Juni. Bundesanleihen zeigten sich auf hohem Niveau weitgehend stabil. Die deutsche Zehnjahresrendite lag mit 0,24 Prozent nur minimal über dem Jahrestief.

Für die zuletzt stark gebeutelte Wirecard-Aktie ging es am Freitag um 4,3 Prozent nach oben. Und geht es nach dem Erstinvestor und früheren Aufsichtsratschef Klaus Rehnig, ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. In einem Interview mit dem Handelsblatt stuft er Wirecard als Übernahmekandidaten ein. Ein Gebot sieht er bis zu 50 Prozent über dem aktuellen Kurs. Im Handel wurde dies als "talking his book" eingestuft, weil er als Aktionär damit seine eigenen Interessen vertrete.

Xaar mit schwachem Ausblick

Auch in Resteuropa war die Nachrichtenlage sehr dünn. Für die Aktie des Industrie-Druckanlagenbauers Xaar ging es an der Londoner Börse um 8,0 Prozent nach unten. Das Unternehmen hat davor gewarnt, dass die Umsatzziele für das laufende Jahr vermutlich nicht erreicht werden. Panmure Gordon warnte zudem vor Margendruck.

Covestro zogen um 2,5 Prozent an. Der Spezialchemiekonzern will durch Zukäufe weiter wachsen. "Wir können uns mehrere kleine, einige mittlere und einen großen Zukauf vorstellen", sagte Konzernchef Markus Steilemann der Rheinischen Post. "Groß heißt: im Milliardenbereich. Mit kleineren und mittleren Firmen sind wir in Kontakt. Die Zeiten für Zukäufe werden nach den jüngsten Kurskorrekturen besser."

Der Mischkonzern Baywa hat den Solarpark "Don Rodrigo" in Südspanien verkauft. Don Rodrigo ist den Angaben zufolge das bisher größte Projekt, das die Erneuerbare-Energien-Tochter Baywa r.e. im Solarbereich umgesetzt hat. Die Aktie legte um 3,5 Prozent zu.

Am Devisenmarkt konnte der Euro die jüngsten Gewinne gegenüber dem Dollar behaupten. Der Greenback dürfte unter dem sich hinziehenden Haushaltsstreit in den USA und dem damit verbundenen teilweisen Stillstand von US-Behörden leiden.

=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 2.986,53 +49,17 +1,7% -14,8% . Stoxx-50 2.755,16 +58,80 +2,2% -13,3% . Stoxx-600 336,23 +6,65 +2,0% -13,6% Frankfurt XETRA-DAX 10.558,96 +177,45 +1,7% -18,3% London FTSE-100 London 6.731,43 +146,75 +2,2% -14,3% Paris CAC-40 Paris 4.678,74 +80,13 +1,7% -11,9% Amsterdam AEX Amsterdam 484,17 +8,15 +1,7% -11,1% Athen ATHEX-20 Athen 1.588,44 +18,61 +1,2% -23,8% Brüssel BEL-20 Bruessel 3.209,00 +44,03 +1,4% -19,3% Budapest BUX Budapest 39.138,95 +132,43 +0,3% -0,6% Helsinki OMXH-25 Helsinki 3.685,16 +44,51 +1,2% -5,9% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 113.351,54 -765,07 -0,7% -19,6% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 891,56 +12,86 +1,5% -13,0% Lissabon PSI 20 Lissabon 4.587,45 +59,71 +1,3% -13,8% Madrid IBEX-35 Madrid 8.493,70 +129,80 +1,6% -15,4% Mailand FTSE-MIB Mailand 18.324,03 +259,41 +1,4% -17,3% Moskau RTS Moskau 1.066,13 +9,52 +0,9% -7,7% Oslo OBX Oslo 739,42 +13,09 +1,8% -0,5% Prag PX Prag 986,56 +8,65 +0,9% -8,5% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.408,74 +24,15 +1,7% -10,7% Warschau WIG-20 Warschau 2.276,63 +25,25 +1,1% -7,5% Wien ATX Wien 2.745,78 +64,53 +2,4% -21,4% Zürich SMI Zuerich 8.429,30 +233,66 +2,9% -10,2% DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.33 Do, 17:18 % YTD EUR/USD 1,1447 +0,16% 1,1451 1,1415 -4,7% EUR/JPY 126,32 -0,37% 126,52 126,39 -6,6% EUR/CHF 1,1259 -0,32% 1,1281 1,1301 -3,9% EUR/GBP 0,9017 -0,24% 0,9041 0,9021 +1,4% USD/JPY 110,35 -0,52% 110,48 110,72 -2,0% GBP/USD 1,2694 +0,39% 1,2665 1,2654 -6,1% Bitcoin BTC/USD 3.854,25 +7,13% 3.603,63 3.752,00 -73,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,30 44,61 +1,5% 0,69 -21,1% Brent/ICE 52,27 52,16 +0,2% 0,11 -17,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.279,22 1.275,70 +0,3% +3,52 -1,8% Silber (Spot) 15,31 15,23 +0,5% +0,08 -9,6% Platin (Spot) 792,60 796,50 -0,5% -3,90 -14,7% Kupfer-Future 2,68 2,67 +0,3% +0,01 -20,2% ===

December 28, 2018

