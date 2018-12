Monate nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua, verlangt die italienische Regierung nun 400 Millionen Euro Schadensersatz vom Mautstraßen-Betreiber.

Der Mautstraßen-Betreiber Autostrade per l'Italia soll nach dem Willen der italienischen Regierung 400 Millionen Euro für den Wiederaufbau einer eingestürzten Autobahnbrücke in Genua zahlen. Das Unternehmen bestätigte am Freitag "tägliche, konstruktive" Gespräche darüber mit dem von der Regierung eingesetzten Sonderbeauftragten, dem Genueser Bürgermeister Marco Bucci.

Mit dem Geld sollen der Neubau der Morandi-Brücke und der ...

