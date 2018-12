Basic Resources AG: Veränderungen im Vorstand DGAP-Ad-hoc: Basic Resources AG / Schlagwort(e): Personalie Basic Resources AG: Veränderungen im Vorstand 28.12.2018 / 19:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Basic Resources AG: Veränderungen im Vorstand Frankfurt am Main, den 28. Dezember 2018 - Die Basic Resources AG (WKN: A0JC0X; ISIN: DE000A0JC0X4) gibt Veränderungen im Vorstand bekannt. Alleinvorstand Michael Richter scheidet aus persönlichen Gründen und auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember 2018 aus dem Vorstand aus. An seiner Stelle hat der Aufsichtsrat heute Herrn Hatem Belkhouja, Kaufmann, Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate), mit Wirkung zum 1. Januar 2019 zum neuen Vorstand der Gesellschaft berufen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Richter für die gute Zusammenarbeit. Kontakt: BASIC RESOURCES AG Michael Richter Vorstand Schillerstr. 42 60313 Frankfurt am Main Telefon: + 49 (0) 170 7336064 E-Mail:info@basicresourcesag.de Ende der Ad-Hoc Mitteilung 28.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Basic Resources AG Schillerstrasse 42 60313 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: 0170-7336064 E-Mail: info@basicresourcesag.de Internet: www.basicresourcesag.de ISIN: DE000A0JC0X4 WKN: A0JC0X Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 762525 28.12.2018 CET/CEST ISIN DE000A0JC0X4 AXC0183 2018-12-28/19:55