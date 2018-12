FRANKFURT (Dow Jones)--Die Erholung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Freitag im nachbörslichen Handel noch etwas fortgesetzt, obwohl es an der Wall Street zu kleineren Gewinnmitnahmen kam. Der XDAX legte am Abend leicht zu.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 10.581 10.559 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 28, 2018 16:27 ET (21:27 GMT)

