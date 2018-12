HAMILTON, Bermuda, Dec. 28, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited ("Enstar") (Nasdaq: ESGR) hat heute bekanntgegeben, dass eine ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften eine bereits angekündigte Transaktion zum Erwerb der Maiden Reinsurance North America, Inc. ("Maiden Re North America") von einer Tochtergesellschaft der Maiden Holdings, Ltd., abgeschlossen hat. Maiden Re North America ist eine diversifizierte Versicherungsgesellschaft mit Sitz in Missouri (USA), die Sach- und Unfallrückversicherungen, fakultative Unfallrückversicherungen sowie Unfall- und Krankenversicherungsrückversicherungen anbietet. Wie bereits offengelegt wurde, umfasste die Transaktion Novations- und Retrozessionsvereinbarungen, nach denen die Tochtergesellschaft des Unternehmens, Cavello Bay Reinsurance Limited, bestimmte Geschäftsbereiche von Maiden Reinsurance Ltd. gegen eine Abtretungsprovision übernommen hat.

Die im Rahmen der Transaktionen gezahlte Netto-Gegenleistung betrug 272,4 Mio. US-Dollar, was den angepassten Kaufpreis abzüglich der Abtretungsprovision darstellt. Enstar hat bei Abschluss Netto-Schadenrückstellungen und Schadensregulierungskosten sowie Prämienüberträge in Höhe von rund 1,3 Milliarden US-Dollar übernommen.

Über Enstar

Enstar ist eine vielseitige Versicherungsgruppe mit einem Vermögen von mehr als 15,1 Milliarden US-Dollar, die über ihr Netzwerk von Konzerngesellschaften in Bermuda, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kontinentaleuropa, Australien und anderen internationalen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen und Spezialversicherungen anbietet. Enstar ist ein Marktführer bei der Durchführung von Altakquisitionen. Seit der Gründung im Jahr 2001 hat Enstar über 80 Unternehmen und Portfolios übernommen. Zu den aktiven Underwriting-Geschäften von Enstar gehören die StarStone-Unternehmensgruppe, eine mit A- bewertete globale Spezialversicherungsgruppe mit mehreren weltweiten Underwriting-Plattformen, und die Atrium-Unternehmensgruppe, die das Spezialversicherungs- und Rückversicherungsgeschäft für Lloyd's Syndicate 609 verwaltet und zeichnet. Weitere Informationen zu Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com .

Kontakt: Guy Bowker

Telefon: +1 (441) 292-3645