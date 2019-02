Laurent Daudré-Vignier übernimmt die Leitung als SVP North America; Akquisition des in Vancouver ansässigen Unternehmens Fine Tec Canada stärkt die globale Präsenz und ergänzt bestehende US-Niederlassungen

Exclusive Group, eine im Bereich Value-Added Services und Technologien (VAST) tätige Gruppe, gab heute die Übernahme des führenden kanadischen Mehrwertanbieters (VAD) für Cyber-Sicherheit, Fine Tec Canada, bekannt. Mit dieser Transaktion will die Exclusive Group ihre bestehende Marktpräsenz in den USA ergänzen und ihre internationale Marktabdeckung auf ganz Nordamerika ausdehnen. Die Übernahme erfolgt zeitgleich mit der Ernennung des langjährigen Mitarbeiters der Exclusive Group, Laurent Daudré-Vignier, zum SVP North America. Daudré-Vignier ist für die Beaufsichtigung und den Ausbau des Unternehmensbetriebs in der Region verantwortlich. Diese Kombination bietet Lieferanten, GSI- und Reseller-Partnern eine Komplettlösung für wertschöpfende Vertriebsdienste in Nordamerika und beschleunigt den aggressiven Wachstumskurs des Unternehmens.

"Unser bisheriger Erfolg in Nordamerika war ausschlaggebend bei der Umsetzung unserer globalen Strategie, und wir hatten seit jeher das Ziel, unsere US-Präsenz durch die Eingliederung eines führenden Spezial-VAD im kanadischen Markt auszubauen", betonte Olivier Breittmayer, CEO der Exclusive Group. "Wir konzentrieren uns auf die Expansion unserer regionalen Präsenz und werden von der ausgezeichneten Managementerfahrung profitieren, die Laurent mitbringt. Fine Tec Canada hat einen ausgezeichneten Ruf für seinen mehrwertigen Vertrieb von Cyber-Sicherheit, und seine engagierten und gleichgesinnten Mitarbeiter werden sich in unserem Team sofort wohl fühlen."

Fine Tec Canada ist in Vancouver, einem der wichtigsten Technologiezentren in Kanada, ansässig und arbeitet mit über 100 Reseller-Partnern landesweit zusammen. Zu den wichtigsten Lieferpartnern zählt Fortinet, ein zentraler strategischer Partner der Exclusive Group. Um Kontinuität zu gewährleisten und das geplante Wachstums des Unternehmens zu beschleunigen, behalten entscheidende Führungskräfte ihre Funktionen. Im Zuge der Übernahme wird der derzeitige CEO Jeff Wu zum Country Manager für Exclusive Networks Canada ernannt und Laurent Daudré-Vignier unterstellt.

"Exclusive hebt sich durch die Schaffung eines einzigartigen Mehrwerts in lokalen Märkten, aber auch auf globaler Ebene vom Wettbewerb ab. Ich freue mich, unseren erweiterten Geschäftsbetrieb in Nordamerika zu leiten, während wir unser geplantes Wachstum in dieser Region vorantreiben", so Laurent Daudré-Vignier, SVP North America der Exclusive Group. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Fine Tec Canada und begrüße es herzlich als Mitglied der Exclusive-Familie. Als zehntgrößteWirtschaft der Welt bietet Kanada unserem Partnerstamm enorme Marktchancen, und wir sind sicher, dass wir sie in den kommenden Jahren erfolgreich umsetzen werden."

"Das sind fantastische Nachrichten für das Team von Fine Tec Canada und das Partner-Ökosystem und ein Beweis der globalen Attraktivität unseres einzigartigen VAD-Angebots", ergänzte Jeff Wu, Gründer und CEO von Fine Tec Canada. "Insbesondere wird unsere wachsende Gemeinschaft der Reseller-Partner von signifikanten Chancen profitieren, die sich aus dem Zugang eines erweiterten Exclusive Networks-Lieferantenportfolios und der umfassenden Palette an wertschöpfenden Diensten ergeben. Wir sind außerdem überzeugt, dass wir die weltweiten Kompetenzen der Exclusive Group umfangreich nutzen können, um noch mehr internationale Schlüsselprojekte zu gewinnen."

Die Übernahme von Fine Tec Canada erfolgt 18 Monate, nachdem die Exclusive Group den gleichnamigen, in den USA ansässigen VAD Fine Tec erwarb. Dieses amerikanische Unternehmen ist eine eigenständig geführte Organisation mit eigenen Mitarbeitern, jedoch mit ähnlichen Geschäftsmodellen, ähnlicher Unternehmenskultur und ähnlichem Lieferantenportfolios.

Über die Exclusive Group

Die Exclusive Group ist ein Value Added Services- und Technologieunternehmen im Bereich der Cyber-Sicherheit und Cloud-Transformation. Mit ihrem exzellenten Portfolio an marktführenden Unternehmen und disruptiven Querdenkern, einem einzigartigen Ruf in puncto innovativem Technologie-Know-how und ihrer globalen Service- und Logistikinfrastruktur schafft die Exclusive Group neue Geschäftsfelder im gesamten Channel-Ökosystem und entwickelt neue Talente im Internet und in der Cloud. Mit mehr als 50 Niederlassungen in fünf Kontinenten und einer Präsenz in über 100 Ländern ist die Exclusive Group ein Value Added Services- und Technologieunternehmen (VAST) mit einem Distributions-Hybridmodell, das für Volumen optimiert ist, sich jedoch durch Mehrwert unterscheidet. Erfahren Sie mehr unter www.exclusive-group.com.

Über Fine Tec Canada

Fine Tec Canada optimiert Geschäftsabläufe durchgängig bei Anbietern von IT-Sicherheits- und Netzwerklösungen über Wiederverkäufern bis hin zu deren Kunden. Fine Tec Canada wurde im Jahr 2000 als Value Added Distributor (VAD) gegründet. Seitdem etablierte sich das Unternehmen als Mittelpunkt eines Ökosystems, das sich aus führenden und aufstrebenden Technologieanbietern zusammensetzt. Fine Tec Canada stellt einem breiten Netzwerk von Resellern in Kanada Lösungen in den Bereichen Netzwerksicherheit und Datenintegration zur Verfügung. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die Verkaufschancen seiner Partner zu optimieren und Hürden zu beseitigen, die sich negativ auf deren Geschäftsaktivitäten auswirken können. Die Unterstützung durch Fine Tec Canada beginnt vor Abschluss eines Geschäfts und setzt sich bis zur Implementierung einer Lösung und darüber hinaus fort.

