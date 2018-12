Düsseldorf (ots) - Der Vorsitzende der Gewerkschaft IG Metall, Jörg Hofmann, rät vom Kauf eines Diesel-Fahrzeugs ab. "Die neuen Diesel sind objektiv klimafreundlicher als jeder Benziner. Gleiches gilt für den NOX-Ausstoß. Das ist die umweltfreundlichste Verbrennungstechnologie auf dem Markt. Und wir brauchen den Diesel, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Auf der anderen Seite kann man angesichts drohender Fahrverbote nicht wirklich zum Kauf raten, wenn der Marktwert des Fahrzeuges Woche für Woche bei jedem weiteren Fahrverbot abnimmt", sagte Hofmann der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag).



Schuld daran ist aus Hofmanns Sicht nicht nur die Deutsche Umwelthilfe, die mit Klagen gegen die Luftreinhaltepläne für Fahrverbote in vielen Städten sorgt; sein Ärger über Umwelthilfe-Chef Jürgen Resch sei groß, weil dieser unsauber spiele. "Aber ich ärgere mich auch über das Nichtstun von Politik und Automobilkonzernen", sagte Hofmann der "Rheinischen Post".



Zugleich macht Hofmann sich für einen massiven Ausbau der Batterieproduktion für Elektroautos in Europa stark: "Ohne Zweifel müssen wir auch in Europa endlich anfangen, Batterien im großen Stil zu produzieren. Wir sollten uns nicht noch mehr abhängig von einigen wenigen koreanischen und chinesischen Produzenten machen."



