Der größte Aktionär und Gläubiger des Eddie Lamperts bietet 4,4 Milliarden Dollar für das US-Traditionskaufhaus Sears. 425 Läden sollen gerettet werden. Banken und andere Geldgeber sollen bei der Finanzierung helfen.

Der Konzernchef von Sears will mit einem milliardenschweren Übernahmeangebot das US-Traditionskaufhaus vor der Pleite bewahren. Der Milliardär Eddie Lampert - zugleich größter Aktionär und Gläubiger - sei bereit, etwa 4,4 Milliarden Dollar in die Hand nehmen, sagte am Freitag ein Sprecher von Lamperts Hedgefonds ESL Investments. Der Plan sehe vor, etwa 425 der Läden zu bewahren und damit die Arbeitsplätze von etwa 50.000 der 68.000 Angestellten zu retten. Teil von Lamperts Offerte sei die Unterstützung durch 1,3 Milliarden Dollar an Finanzierungen von drei verschiedenen ...

