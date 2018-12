Performance seit Aufnahme auf meine Beobachtungsliste. Das Jahr 2018 war für den DAX das erste seit 2011, das mit einem Minus abschloss. Und zwar mit einem deftigen von -19,2%. Der MDAX schlug sich mit -16,4% auch nicht gut, aber immerhin besser. Auch der Dow Jones ging mit Abschlägen aus dem Jahr 2018, allerdings lagen diese bei vergleichsweise niedrigen -6,4%. Was dem starken ersten Halbjahr der großen Technologiewerte geschuldet ist, allen voran Amazon und Microsoft, die mit zweistelligen Zuwächsen das Jahr beendeten. Alles in allem war 2018 für Aktienanleger also ein gebrauchtes Jahr ...

