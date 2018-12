Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta005/29.12.2018/13:05) - Der Vorstand der Heidelberger Beteiligungsholding AG (ISIN DE000A2NB502 ) mit Sitz in Heidelberg ändert seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2018 (01.01.-31.12.2018) unter anderem aufgrund der aktuellen Marktsituation und erwartet nun im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017 ein deutlich fallendes, negatives Jahresergebnis in einer Bandbreite von -1,1 Mio. Euro und -1,8 Mio. Euro. Größere Gewinnrealisierungen der erheblichen stillen Reserven waren bis zum Ende des Kalenderjahres nicht mehr möglich. Darüber hinaus sind aufgrund der Kursverluste an den Börsen auch Wertminderungen einzelner Portfoliopositionen eingetreten. Die bisherige, im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 veröffentlichte, Prognose ging grundsätzlich von einem im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigenden Jahresergebnis aus.



Heidelberg, 29. Dezember 2018



Heidelberger Beteiligungsholding AG Der Vorstand



