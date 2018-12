Der 26-Jährige soll an Vorbereitungen für einen terroristischen Anschlag in den Niederlanden beteiligt gewesen sein. Vier weitere Verdächtige wurden in Rotterdam festgenommen.

Die Polizei hat in Mainz einen in den Niederlanden gesuchten Terrorverdächtigen festgenommen. Der Festnahme liege ein Auslieferungsersuchen der niederländischen Justiz zugrunde, teilte das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt (LKA) am Samstagabend mit.

Bei dem Mann handelt es sich demnach um einen 26-jährigen Syrer, der im dringenden Verdacht steht, "sich an Vorbereitungen zur Begehung eines ...

