Wien (pts001/30.12.2018/10:10) - "Die Geisteswissenschaften in den USA darben. Es gibt jedoch eine Ausnahme von der Regel: die Philosophie - jedenfalls, wenn man Medien wie "Business Insider", "Wired" oder "Forbes" glauben darf. Im Silicon Valley, liest man dort, würden Chief Philosophy Officers und praxisorientierte Philosophen reihenweise angestellt. Das kritische Hinterfragen der Geschäftsstrategie, analytisches Denken in komplexen Systemen, die Fähigkeit, präzis zu formulieren und den Blick aufs Ganze zu bewahren, seien entscheidende Voraussetzungen für Innovation und Profit", berichtet die NZZ am 27.12.2018, siehe: https://bit.ly/2EVQs64 Der Philosoph und Autor des Buches "Moral 4.0", Hubert Thurnhofer, hat als erster in Europa auf diesen Trend reagiert und einen 2-semstrigen Lehrgang für Chief Philosophy Officer organisiert. Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikationen. Der Lehrgang ist berufsbegleitend und beginnt im Sommersemester 2019 mit persönlichen Vorgesprächen mit allen Teilnehmern Ende Februar. Das Sommersemester läuft von März bis Juni 8 x 4 Stunden, jeweils samstags. Ort: Wien. Das Programm vermittelt grundlegende philosophische Kenntnisse und praktische Übungen in den Bereichen Erkenntnistheorie, Ethik, Logik und Sprachphilosophie: Verstand, Vernunft und Urteilskraft Analyse, Kritik und Diagnose Wirtschaft und Sprache als Spiel Entscheidungsfindung in Unternehmen Die Produktion von Ideen Philosophie und ökonomische Prozesse Internet 4.0 und Moral 4.0 Moral und Ethik Hubert Thurnhofer studierte in den 1980er Jahren Philosophie und unterrichtete von 1989 bis 1994 Deutsch und Landeskunde an der Moskauer Linguistik-Universität. Er gründete 1994 eine Galerie für zeitgenössische Kunst und arbeitete daneben als Journalist, 1999-2002 als Chefredakteur der Nachrichtenagentur pressetext.com. Seit 2003 Kommunikationsberater und Autor. Zahlreiche Beiträge zur Wirtschaftsethik. Publikationen: "Glaube Hoffnung Management. Entscheidungsfindung in Unternehmen", 2009, "Die Kunstmarkt-Formel", 2014, "Moral 4.0", 2017 - ein crossmediales Projekt, das auf http://ethos.at seine Fortsetzung findet. (Ende) Aussender: thurnhofer.cc Ansprechpartner: Diana Wiedra Tel.: +43 699 1266 0929 E-Mail: office@ethos.at Website: www.thurnhofer.cc Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181230001

December 30, 2018 04:10 ET (09:10 GMT)