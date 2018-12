FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas-Chef Kasper Rorsted geht von einem Verbleib der Marke Reebok in dem Sportartikelkonzern aus. Auf die Frage, ob Reebok in drei Jahren noch zu Adidas gehöre, antwortete Rorsted im Gespräch mit Welt am Sonntag. "Ja, denn wir kommen gut voran, insbesondere bei der Profitabilität." Er sei zuversichtlich, "dass wir mit Reebok dort hinkommen, wo wir hinwollen."

Allerdings benötige man Geduld: "Es war nie meine Erwartung, dass die Situation über Nacht gedreht werden kann", erklärte der Manager.

Die amerikanisch geprägte Sportmarke Reebok mit 1,8 Milliarden Euro Umsatz 2017 hatte Ex-Adidas-Chef Herbert Hainer vor über einem Jahrzehnt gekauft. Seitdem dümpelt der Umsatz jedoch vor sich hin, es gab Verluste, Geschäftsschließungen und zahlreiche Restrukturierungsprogramme.

Für den Konzern werde 2018 "ein Rekordjahr in allen Bereichen", so Rorsted weiter. Auch das Weihnachtsgeschäft habe die Erwartungen voll erfüllt.

December 30, 2018 06:11 ET (11:11 GMT)

