(Aktien 2019) Nestlé: Der norwegische Staatsfonds weiss was er tut

Der Alltag vieler Menschen ist ohne die Produkte des Schweizer Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (WKN: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350) nicht denkbar. Kein Wunder, dass die Aktien auch (wieder) in vielen Depots - so auch in dem des norwegischen Staatsfonds - zu finden ist. Das hat gute Gründe.

Weihnachten ist vorbei - für viele Süßwarenhersteller die wichtigste Zeit des Jahres. Doch Nestlé hat viel mehr zu bieten als nur Schoki und Co. Zuletzt sorgte vor allem ein Kaffee-Deal für Aufsehen. Nestlé hat das Handelsgeschäft von Starbucks (WKN: 884437 / ISIN: US8552441094) für rund 7,15 Mrd. US-Dollar übernommen und sich damit das weltweite Exklusivrecht gesichert, die Verbraucher- und Foodservice-Produkte der US-Kaffeehauskette zu vermarkten. Die Schweizer stärken damit ihr Nescafe- bzw. Nespresso-Geschäft, dass zuletzt etwas ins Stocken geriet. Es ist aber nur eine der vielen Maßnahmen, um das in den vergangenen Jahren stockende Wachstum anzukurbeln.

Den vollständigen Artikel lesen ...