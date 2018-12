Das ZDF will im neuen Jahr sein Profil in Richtung Information und Kultur schärfen. "Wir werden "heute.de" ausbauen mit mehr Bewegtbild und unser Kulturprofil im Netz klarer darstellen", sagte ZDF-Intendant Thomas Bellut im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Wir prüfen auch, ob wir im Hauptprogramm mehr Raum für Information bieten können. Die Zeiten erfordern das, darauf reagieren wir." Außerdem ist eine Online-Kulturplattform vorgesehen.

Das größere Angebot soll nach seinen Angaben über Verschiebungen im Haushalt zustande kommen. "Wir werden das im Etat erwirtschaften. Dort haben wir beispielsweise etwas mehr Luft bei den Sportrechten", sagte Bellut.

Die Länder beraten derzeit über den Auftrag und eine Strukturoptimierung von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Zum Auftrag der Sender gehört, mit Information, Bildung, Beratung, Kultur und Unterhaltung zur Meinungsvielfalt und Meinungsbildung beizutragen.

Der Intendant zog für 2018 eine positive Bilanz. "Die ZDF-Gruppe hat in diesem Jahr mit 20,8 Prozent Marktanteil das beste Ergebnis seit 1992", sagte Bellut. "Wir haben den Verlust der Champions League sehr gut kompensieren können, obwohl die stärkere Hinwendung zum Netz im Markt spürbar ist."

Marken leben nach seiner Ansicht auch in der digitalen Welt weiter: "Wir sehen das an der "heute-Show", die im linearen Fernsehen und im Internet funktioniert", sagte Bellut. Die Sendung "Bares für Rares" mit Horst Lichter nannte er einen "Aufsteiger des Jahres", das eigentlich ein Nachmittagsprogramm sei, aber auch in der Primetime und im Netz funktioniere.

Die Mainzer Senderfamilie will auch ihr Angebot an Fiktion im Internet erweitern. "Mit "Bad Banks" und "Parfum" haben wir neue Serienformate, die in der ZDF-Mediathek überwältigende Zahlen erreicht haben", sagte Bellut. "Wir planen im Hauptprogramm, aber auch bei ZDFneo weitere Angebote, die gezielt auf die Nutzung im Netz ausgerichtet sind."/vr/DP/he

