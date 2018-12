BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in einem Telefonat zu einer zurückhaltenden Reaktion auf den angekündigten Rückzug der US-Truppen aus Syrien gemahnt. "Die Bundeskanzlerin würdigte die Rolle der Türkei, insbesondere bei der Aufnahme syrischer Flüchtlinge und äußerte die Erwartung, dass die Türkei mit Zurückhaltung und Verantwortung auf den angekündigten Rückzug der US-Truppen aus Syrien reagieren werde", teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz mit.

Merkel habe am Sonntag mit Erdogan telefoniert. Im Mittelpunkt des Gesprächs habe die Lage in Syrien gestanden, und beide hätten die Bedeutung des politischen Prozesses unter der Leitung der Vereinten Nationen zur Beilegung des Konflikts betont. Der IS sei zwar durch das gemeinsame Handeln zurückgedrängt, bleibe "aber eine erhebliche Gefahr, die weiterer Aufmerksamkeit bedürfe".

