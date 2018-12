Wie die FAZ am Wochenende meldete, wurde zahlreiche namhafte Zeitungen in den USA Opfer einer Cyberattacke. Jetzt ermittelt das FBI. Dabei kam es zu Verspätungen beim Druck, der Produktion und der Auslieferung der Samstagsausgaben. Betroffen waren unter anderem die "New York Times", die "Los Angeles Times", die "Chicago Tribune" und die "Baltimore Sun". Dachte man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...