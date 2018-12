In Bezug auf meine jüngste Analyse hat der Hang Seng Index einen kleinen Umweg in Richtung Norden genommen, bevor die prognostizierte Korrektur ausgebildet werden konnte. Dramatisch ist das Ganze nicht. Ganz im Gegenteil konnte durch diese Performance Welle (a) etwas besser ausgeformt werden. Wie Sie es den Charts entnehmen können, habe ich dennoch meine Wellenzählung, abgesehen von leichten Anpassungen, nicht verändert. Nach wie vor sehe ich den Hang Seng in einer Korrektur, auch wenn einzelne ... (Henrik Becker)

